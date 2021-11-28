Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті готовий розпочати найближчим часом переговори щодо трансферу хавбека РБ Лейпциг Дані Ольмо.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
У 23-річному іспанці особисто зацікавлений головний тренер містян Жузеп Гвардіола.
Манчестер Сіті бачить в Ольмо потенційну заміну вінгеру Феррану Торресу, який може перейти до Барселони у трансферне зимове вікно.
#Barça wants to sign Ferran #Torres (already agreed personal terms between #FCB and the winger) from #ManchesterCity, which are ready to open talks for Dani #Olmo as replacement. Pep #Guardiola loves the spanish star of #Leipzig. #transfers #MCFC https://t.co/9mgIa9EsWX— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 28, 2021
У поточному сезоні на рахунку півзахисника РБ Лейпцига 4 матчі у рамках Бундесліги.
Нагадаємо, Зінченко став одним з найгірших гравців матчу Манчестер Сіті - ПСЖ.