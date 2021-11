Манчестер Сіті готовий розпочати найближчим часом переговори щодо трансферу хавбека РБ Лейпциг Дані Ольмо.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У 23-річному іспанці особисто зацікавлений головний тренер містян Жузеп Гвардіола.

Манчестер Сіті бачить в Ольмо потенційну заміну вінгеру Феррану Торресу, який може перейти до Барселони у трансферне зимове вікно.

