Клуб знайшов заміну Торресу

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті готовий розпочати найближчим часом переговори щодо трансферу хавбека РБ Лейпциг Дані Ольмо.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У 23-річному іспанці особисто зацікавлений головний тренер містян Жузеп Гвардіола.

Манчестер Сіті бачить в Ольмо потенційну заміну вінгеру Феррану Торресу, який може перейти до Барселони у трансферне зимове вікно.

У поточному сезоні на рахунку півзахисника РБ Лейпцига 4 матчі у рамках Бундесліги.

Нагадаємо, Зінченко став одним з найгірших гравців матчу Манчестер Сіті - ПСЖ.