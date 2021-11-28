Феррейра з літа сидить без клубу

30-річний колишній форвард Шахтаря Факундо Феррейра дуже близький до того, щоб стати гравцем мексиканського клубу Тіхуана.

Про це повідомляє am.com.mx.

Сторони в усному порядку вже погодили всі деталі контракту, і футболіст погодився на його підписання.

Для завершення трансферу, який відбудеться на правах вільного агента, залишається лише офіційно підписати договір, для чого Феррейра незабаром має прибути до Мексики.

Втім, у Тіхуані дещо стурбовані, оскільки раніше Феррейра вже домовлявся з чилійським Коло Коло, проте в останній момент не прибув до клубу для проходження медичного огляду та підписання контракту, чим серйозно розлютив керівництво клубу.

Нагадаємо, останнім клубом Факундо Феррейри була іспанська Сельта, звідки він пішов улітку після закінчення терміну дії контракту.