Дейверсон забив переможний гол

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі Кубка Лібертадорес Палмейрас виграв у Фламенгу з рахунком 2:1.

У додатковий час Дейверсон забив переможний гол. Він же був названий найкращим гравцем матчу.

Палмейрас виграв цей трофей втретє у своїй історії. У переможців грав ексгравець київського Динамо (2011–2014) Дуду - він провів на полі 77 хвилин.

Кубка Лібертадорес

Фінал, 27 листопада

Палмейрас (Бразилія) - Фламенгу (Бразилія) 2:1 (1:0, 0:1, 1:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 5 Вейга, 1:1 - 72 Барбоза, 2:1 - 95 Дейверсон