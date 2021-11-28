Джерело - Чемпіон.
У фінальному матчі Кубка Лібертадорес Палмейрас виграв у Фламенгу з рахунком 2:1.
У додатковий час Дейверсон забив переможний гол. Він же був названий найкращим гравцем матчу.
Палмейрас виграв цей трофей втретє у своїй історії. У переможців грав ексгравець київського Динамо (2011–2014) Дуду - він провів на полі 77 хвилин.
Кубка Лібертадорес
Фінал, 27 листопада
Палмейрас (Бразилія) - Фламенгу (Бразилія) 2:1 (1:0, 0:1, 1:0, 0:0)
Голи: 1:0 - 5 Вейга, 1:1 - 72 Барбоза, 2:1 - 95 Дейверсон