Яремчук гру провів на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

У 12-му турі чемпіонату Португалії Белененсеш вийшов на матч проти Бенфіки з 9-ма футболістами без замін.

Причому у стартовому складі команди було заявлено два воротарі. Справа в тому, що всі інші гравці команди хворіють на COVID-19.

У Бенфіки українець Роман Яремчук залишився на лаві запасних і спостерігав за грою. У першому таймі 7 м'ячів побувало у воротах команди суперника.

Після перерви Белененсеш довго не виходив з роздягалень на продовження гри. Команда випустила 7 гравців на другий тайм, один із футболістів не зміг продовжити гру. За регламентом 6 гравців у команді не дозволено. Матч було зупинено, і явно Белененсешу буде присуджено технічну поразку.

Чемпіонат Португалії

12-й тур, 27 листопада

Белененсеш - Бенфіка 0:7 (0:7) (матч перерваний на початку другого тайму)

Голи: 0:1 - 1 Кау (авт), 0:2 - 14 Сеферович, 0:3 - 27 Вайгл, 0:4 - 32 Нуньєш, 0:5 - 36 Нуньєш, 0:6 - 39 Сеферович (пен), 0:7 - 45 Нуньєш