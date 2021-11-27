Емполі та Сампдорія здобули перемоги. Результати матчів 14 туру Серії А

Фіорентина залишилася на восьмому місці у турнірній таблиці

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі італійської Серії А Емполі вдома переграло Фіорентину, а Верона на виїзді поступилася Сампдорії.

Чемпіонат Італії - Серія А

14 тур, 27 листопада

Емполі - Фіорентина 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Влахович, 1:1 - 87 Бандінеллі, 2:1 - 89 Пінамонті

Сампдорія - Верона 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 37 Тамез, 1:1 - 51 Кандрева, 2:1 - 77 Берешиньський, 3:1 - 90 Мурру

Сьогодні, 27 листопада, в італійській Серії А відбудеться ще два матчі:

19:00. Ювентус - Аталанта

21:45. Венеція - Інтер