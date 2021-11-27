Результати 20 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися вісім матчі чемпіонату України у Другій лізі.

Чемпіонат України - Друга ліга

20 тур, 27 листопада

Вікторія - Вовчанськ 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 80 Коваленко

СК Полтава - Кристал 4:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Бужин, 2:0 - 44 Костенко, 3:0 - 75 Щербак, 4:0 - 88 Шмиголь, 4:1 - 90 Колеснік

Скорук Томаківка - Яруд 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Малиш, 1:1 - 39 Тищенко, 2:1 - 53 Боженар

Таврія-Сімферополь - Нікополь 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Білокінь, 2:0 - 21 Бойко, 2:1 - 80 Тяпкін

Буковина - Дніпро Черкаси 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Палагнюк

Карпати Галич - Рубікон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 5 Сущак, 2:0 - 72 Вичижанін, 3:0 - 89 Лебедь

Лівий берег - Мункач 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Морозенко, 2:0 - 74 Старгородський, 2:1 - 90+4

ЛНЗ - Любомир 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 40 Бобко (пен), 2:0 - 48 Лопирьонок, 3:0 - 53 Норенков

Сьогодні у Другій ліз буде зіграно ще один матч:

Карпати Л. - Діназ Вишгород