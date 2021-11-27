Джерело - Чемпіон.
Відбулися вісім матчі чемпіонату України у Другій лізі.
Чемпіонат України - Друга ліга
20 тур, 27 листопада
Вікторія - Вовчанськ 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 80 Коваленко
СК Полтава - Кристал 4:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Бужин, 2:0 - 44 Костенко, 3:0 - 75 Щербак, 4:0 - 88 Шмиголь, 4:1 - 90 Колеснік
Скорук Томаківка - Яруд 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 12 Малиш, 1:1 - 39 Тищенко, 2:1 - 53 Боженар
Таврія-Сімферополь - Нікополь 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 7 Білокінь, 2:0 - 21 Бойко, 2:1 - 80 Тяпкін
Буковина - Дніпро Черкаси 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Палагнюк
Карпати Галич - Рубікон 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Сущак, 2:0 - 72 Вичижанін, 3:0 - 89 Лебедь
Лівий берег - Мункач 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Морозенко, 2:0 - 74 Старгородський, 2:1 - 90+4
ЛНЗ - Любомир 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Бобко (пен), 2:0 - 48 Лопирьонок, 3:0 - 53 Норенков
Сьогодні у Другій ліз буде зіграно ще один матч:
Карпати Л. - Діназ Вишгород