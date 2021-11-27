Гвардіола: Стерлінг повертається до своєї найкращої версії

Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг починає набирати форму.

Про це розповів наставник англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Я не збираюся говорити, що Стерлінг втратив свої найкращі якості за останні 6 років. Він все той же хлопець, яким був у мій прихід. Зараз він повертається до своєї найкращої версії, чому я дуже радий.

Нападникам та атакувальним півзахисникам дуже важливо забивати та віддавати передачі. Це надає впевненості. Поступово крок за кроком він поверне свою колишню форму. У всіх бувають злети та падіння, важливо під час падіння не досягти самого мінімуму", - вважає Гвардіола.