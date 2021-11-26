Павелко: І задоволений, і розчарований результатами жеребкування

Джерело - Чемпіон.

На збірну України під керівництвом Петракова чекають ще два фінальні матчі кваліфікації.

Про це сказав президент УАФ Андрій Павелко під час прямого ефіру на YouTube-каналі vZbirna.

"Я задоволений, і я розчарований. Задоволений нашими суперниками, а розчарований через українських уболівальників, яким доведеться їхати на виїзд. На нас чекають ще два фінальні матчі для Петракова, п'ять уже ми успішно подолали (матчі під керівництвом Петракова в кваліфікаційні групі - ред)", - зазначив керманич УАФ.

Нагадаємо, в півфіналі плей-оф кваліфікації Україна в Глазго зіграє з Шотландією. У разі успіху, нашим суперником у фіналі стане переможець пари Вельс - Австрія.

Раніше Андрій П'ятов сказав, що збірній Україні пощастило з жеребом, а Олександр Петраков зазначив, що отримав тих суперників, яких хотів.