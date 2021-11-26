Наставник збірної Шотландії Стів Кларк у півфіналі відбору ЧС-2022 очікує на складний матч зі збірною України.

Про це заявив сам фахівець.

"Збірна України - надскладний для нас жереб. А далі можуть потрапити нам Уельс чи Австрія, яких ми добре знаємо. Взимку нам буде, що обдумати перед півфіналом. Сподіваємося, у березні нам доведеться провести дві гарні гри. На Євро-2020 ми показали, що здатні витримувати тиск матчів такого рівня.

Потрібно довести це у березні ще раз. Гравцям необхідно концентруватися на своїй формі та вийти на пік навесні", - сказав Кларк.