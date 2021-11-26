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Зінченко прокоментував жеребкування плей-оф відбору ЧС-2022

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Гравець нагадав, що у збірній Шотландії багато хто виступає в АПЛ
Зінченко прокоментував жеребкування плей-оф відбору ЧС-2022
Фото Getty Images
#Зінченко, #Петраков, #Україна

Джерело - Sportarena.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко у півфіналі відбору плей-оф ЧС-2022 очікує на складний матч зі збірною Шотландії.

Про це заявив сам футболіст.

"Гріх скаржитися, добрий жереб. Перший матч уже буде як фінал. У збірній Шотландії майже всі гравці представляють АПЛ, тож буде важко. Важливо, щоб до березня всі збірники були здорові. Є час вивчити суперника. Гратимемо на тому стадіоні, де ми обіграли Швецію на Євро. Щасливий стадіон.

У нас у збірній усі гравці виступають у єврокубках, у всіх є досвід подібних матчів. І нещодавно на Євро зіграли, і я сподіваюся, що це допоможе нам у березневих матчах", - сказав Зінченко.

Матч Шотландія - Україна відбудеться 24 березня 2022 року.

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