Динамо вирушило до Ужгорода на матч чемпіонату України

Кияни зіграють проти аутсайдера

Джерело - ФК Динамо.

Футболісти Динамо у п'ятницю вирушили до Ужгорода на матч 16-го туру УПЛ проти Миная.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Гра відбудеться 27 листопада, початок о 14.00.

Наставник Мірча Луческу взяв на гру 21 футболіста.

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет;

Захисники: Шабанов, Караваєв, Миколенко, Кендзера, Забарний, Сирота;

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Шапаренко, Шепелєв, Андрієвський, де Пена, Вітіньйо, Антюх;

Нападники: Гармаш, Вербич, Шкурін.

Нагадаємо, Шахтар і Динамо повторили ганебний рекорд українських клубів у групі Ліги чемпіонів.