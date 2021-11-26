Динамо вирушило до Ужгорода на матч чемпіонату України

Джерело - ФК Динамо.
Футболісти Динамо у п'ятницю вирушили до Ужгорода на матч 16-го туру УПЛ проти Миная.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Гра відбудеться 27 листопада, початок о 14.00.
Наставник Мірча Луческу взяв на гру 21 футболіста.
Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет;
Захисники: Шабанов, Караваєв, Миколенко, Кендзера, Забарний, Сирота;
Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Циганков, Шапаренко, Шепелєв, Андрієвський, де Пена, Вітіньйо, Антюх;
Нападники: Гармаш, Вербич, Шкурін.
Нагадаємо, Шахтар і Динамо повторили ганебний рекорд українських клубів у групі Ліги чемпіонів.