Локомотив відпустив Рангніка у Манчестер Юнайтед - ЗМІ

Менеджмент "залізничників" дозволив Рангніку піти

Керівництво московського Локомотива вирішило не чинити перепон можливому призначенню Ральфа Рангніка на посаду головного тренера англійського Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє шеф-репортер SPORT1 Патрік Бергер.

Рангнік отримав "зелено світло" на перемовини з МЮ. 63-річний німець підпише контракт на початку наступного тижня. Найімовірніше, це станеться у понеділок.

Першим матчем досвідченого фахівця біля керма Юнайтед стане матч 14-го туру проти лондонського Арсенала (2 грудня).

Нагадаємо, Рангнік погодився стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед.