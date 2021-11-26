Сьогодні збірна України дізнається суперника в плей-оф чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Уже сьогодні в швейцарському Цюріху відбудеться жеребкування плей-оф чемпіонату світу, у якому свого суперника в стиках дізнається й збірна України.

12 учасників жеребкування розподілені на сіяних і несіяних, відповідно до набрпаних очок на груповій стадії кваліфікації.

Процедура жеребкування

Спочатку жеребкування розподілить сіяні команди по шести парах, де представники кошика 1 виступлять як господарі.

Перша команда, яку дістануть із чаші, буде господарем у першому півфіналі, друга – у другому тощо.

Потім пари будуть доповнені збірними з другого кошика. Перша команда, яку дістануть із чаші для жеребкування, стане гостьовою у півфіналі 1, друга – у півфіналі 2 тощо.

Півфінали 1 і 2 утворюють шлях А, півфінали 3 і 4 - шлях B, а півфінали 5 і 6 - шлях C. Для визначення, представник якої пари буде господарем фіналу конкретного шляху, буде проведено окреме жеребкування.

Початок жеребкування о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за жеребкуванням у нашому традиційному онлайні.