Збірна Італії хоче натуралізувати трьох зірок Серії А

Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії може підсилитися трьома гравцями перед матчами плей-оф на ЧС-2022 у Катарі.
Про це розповів президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна у коментарі Tuttomercatoweb.
"Федерація зацікавлена в усіх футболістах, яких можна викликати до збірної. Ми в процесі роботи над трьома позиціями.
Усі юридичні формальності беремо на себе. Натомість тренер надалі вирішуватиме, кого викликати, а кого – ні", – розповів Гравіна.
Італійське видання впевнене, що йдеться про трьох бразильців – оборонця Лаціо Луїса Феліпе, центрбека Роми Рожера Ібаньєса та атакувального хавбека Кальярі Жоао Педро.