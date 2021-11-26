Збірна Італії хоче натуралізувати трьох зірок Серії А

Збірна Італії може підсилитися трьома гравцями перед матчами плей-оф на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна у коментарі Tuttomercatoweb.

"Федерація зацікавлена в усіх футболістах, яких можна викликати до збірної. Ми в процесі роботи над трьома позиціями.

Усі юридичні формальності беремо на себе. Натомість тренер надалі вирішуватиме, кого викликати, а кого – ні", – розповів Гравіна.