Збірна Італії хоче натуралізувати трьох зірок Серії А

Норвегія проти всього світу та олімпійські надії України: прев'ю сезону 2021/22
Сьогодні 12:51 261
Сьогодні збірна України дізнається суперника в плей-оф чемпіонату світу
Сьогодні 13:43 361
Жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:28 29563
Ще раз про банкролл та його правильне використання
Сьогодні 12:54 125
Рома - Зоря 4:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:50 284
Рома розгромила Зорю у 5 турі Ліги конференцій
Вчора 23:50 1073
Ліга конференцій. Рома - Зоря 4:0. Як це було
Вчора 23:48 5568
Скрипник назвав стартовий склад Зорі на матч з Ромою
Вчора 20:44 561
Рангнік погодився стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед
Вчора 17:28 438
Селезньов продовжує порушувати режим і брав участь у бійці, - ТаТоТаке
Вчора 15:52 1592
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами
Трон для релаксації: Мак-Грегор гарно відпочиває під пальмами Віктор Слюсаренко
Вчора 17:49 334
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг Віктор Слюсаренко
Вчора 16:14 604
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії Віктор Слюсаренко
Вчора 14:20 1231
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру Harry BettMan
Вчора 13:37 511
Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі
Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі Віктор Слюсаренко
Вчора 12:44 875
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:54 Футбол Рейнджерс - Спарта 2:0. Огляд матчу Ліги Європи 26
14:39 Футбол Українські клуби заробили 73 мільйони євро в єврокубках 2021/2022 3971
14:38 Теніс Снігур обіграла росіянку на шляху до фіналу турніру ITF у Дубаї 158
14:25 Хокей Донбас та ще шість клубів організувати нову лігу 159
14:14 Футбол Локомотив відпустив Рангніка у Манчестер Юнайтед - ЗМІ 139
14:00 Блог Захисник Барси травмувався, святкуючи гол, якого не було 132
13:55 Футбол ПСВ - Штурм Грац 2:0. Огляд матчу 116
13:44 Футбол Мілан продовжив контракт із Піолі 160
13:43 Футбол Сьогодні збірна України дізнається суперника в плей-оф чемпіонату світу 361
13:30 Футбол Ярмоленко взимку може змінити клуб 240
13:28 Футбол Жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022: онлайн-трансляція 29563
13:24 Футбол Ньюкасл налаштований підписати Дембеле 183
13:13 Бокс Ф'юрі відмовиться від бою з Джошуа, якщо той знову програє Усику 224
12:55 Футбол Брондбю - Ліон 1:3. Огляд матчу 169
12:54 Блог Ще раз про банкролл та його правильне використання 125
12:51 Біатлон Норвегія проти всього світу та олімпійські надії України: прев'ю сезону 2021/22 261
12:40 Футбол Рівер Плейт достроково став чемпіоном Аргентини 231
12:25 Баскетбол Визначилась фінальна заявка збірної України на матч проти Грузії 233
12:10 Футбол Динамо готує трансфер вінгера Црвени Звезди 891
11:54 Футбол Галатасарай - Марсель 4:2. Огляд матчу 237
11:41 Футбол Збірна Італії хоче натуралізувати трьох зірок Серії А 321
11:26 Футбол Ярмоленко: Вест Гем продовжує свій шлях у Лізі Європи 398
11:13 Футбол Ньюкасл хоче взимку орендувати Зінченка 360
10:55 Футбол Лестер - Легія 3:1. Огляд матчу 324
10:45 Футбол Україна втратила шанс наздогнати Росію у таблиці коефіцієнтів УЄФА 708 1

Збірна Італії хоче натуралізувати трьох зірок Серії А

Сьогодні 11:41 321 0
Габріеле Гравіна анонсував потрійне підсилення національної команди до матчів на виліт за право зіграти на чемпіонаті світу-2022
Збірна Італії хоче натуралізувати трьох зірок Серії А
Фото - gettyimages
#Італія

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії може підсилитися трьома гравцями перед матчами плей-оф на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна у коментарі Tuttomercatoweb.

"Федерація зацікавлена в усіх футболістах, яких можна викликати до збірної. Ми в процесі роботи над трьома позиціями.

Усі юридичні формальності беремо на себе. Натомість тренер надалі вирішуватиме, кого викликати, а кого – ні", – розповів Гравіна.

Італійське видання впевнене, що йдеться про трьох бразильців – оборонця Лаціо Луїса Феліпе, центрбека Роми Рожера Ібаньєса та атакувального хавбека Кальярі Жоао Педро.

Коментарі ()