Жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування завершено! Україна отримала прийнятних суперників і буде боротися за вихід на чемпіонат світу-2022!

Також вдома будуть грати Росія чи Польща, а також Португалія чи Туреччина.

Незважаючи на результат матчу Шотландія - Україна, господарями будуть переможці пари Вельс - Австрія!

Північна Македонія - Італія / Португалія - Туреччина - остання сітка!

Росія зіграє з Польщею, Швеція зустрінеться з Чехією в другій сітці.

Збірна Вельсу зіграє з Австрією, якщо ми переграємо Шотландією, то у фіналі зустрінемося саме з цією парою.

Збірна України зіграє з Шотландією!

Тепер нам демонструють команди з другого кошика. Україна скоро дізнається своїх суперників.

Італія і Португалія - у третій сітці. Хтось з двох останніх чемпіонів Європи не потрапить до ЧС-2022 в Катарі!

Росія та Швеція - у другій сітці.

Шотландія та Вельс потрапили до однієї сітки.

Шотландія потрапила до першого півфіналу.

Тепер нам демонструють команди, які занходяться у першому кошику, тобто наших потенційних суперників, за винятком Росії.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков дистанційно спостерігає за жеребкуванням.

Нам демонструють команди, які вже пробилися на чемпіонат світу-2022 в Катарі.

Допомогати проводити сьогоднішнє жеребкування будуть Лотар Матеус (Німеччина), Крістіан Карамбе (Франція) та Тьягу Мартінеш (Португалія).

Тепер слово отримав президент УЄФА Александр Чеферін.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно виголошує промову!

Церемонія жеребкування розпочинається!

Вже зовсім скоро збірна України дізнається своїх майбутніх суперників по плей-оф кваліфікації.

Жеребкування стикових матчів відбіркового циклу до чемпіонату світу-2022 відбудеться 26 листопада в швейцарському Цюріху.

Церемонія розпочнетсья о 18:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн жеребкування у цій новині.

Збірна України, посівше 2 місце в групі D кваліфікації чемпіонату світу, потрапила до числа учасників плей-оф ЧС-2022.

12 учасників жеребкування розподілені на сіяних і несіяних, відповідно до набрпаних очок на груповій стадії кваліфікації.

Спочатку жеребкування розподілить сіяні команди по шести парах, де представники кошика 1 виступлять як господарі.

Перша команда, яку дістануть із чаші, буде господарем у першому півфіналі, друга – у другому тощо.

Потім пари будуть доповнені збірними з другого кошика. Перша команда, яку дістануть із чаші для жеребкування, стане гостьовою у півфіналі 1, друга – у півфіналі 2 тощо.

Півфінали 1 і 2 утворюють шлях А, півфінали 3 і 4 - шлях B, а півфінали 5 і 6 - шлях C. Для визначення, представник якої пари буде господарем фіналу конкретного шляху, буде проведено окреме жеребкування.