Фергюсон не брав участі у пошуку нового тренера для Манчестер Юнайтед

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон не брав участі в пошуках нового тренера команди після відставки Уле Гуннара Сульшера.

Про це повідомляє ESPN.

79-річний шотландець не брав участі в обговоренні кандидатур і не впливатиме на остаточне рішення клубу.

Відповідальність за пошук кандидатів на посаду тренера була на спортивному директорі Джоні Мерто та технічному директорі Даррені Флетчері.

Потім вони представили список кандидатур віцепрезиденту Еду Вудворду та виконавчому директору Річарду Арнольду. Остаточне рішення ухвалив Джоел Глейзер.

Нагадаємо, Рангнік погодився стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед.