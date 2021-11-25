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Зідан не хоче працювати в ПСЖ під контролем Леонардо

Сьогодні 22:12 241 0
Зідан може очолити ПСЖ
Зідан не хоче працювати в ПСЖ під контролем Леонардо
Фото - gettyimages
#Зідан

Джерело - isport.ua.

ПСЖ хоче призначити Зінедіна Зідана головним тренером у разі відходу Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє видання Foot Mercato.

Однією із перепон є небажання 49-річного француза працювати під контролем Леонардо.

Якщо Зідан наважиться працювати в Парижі, то він хотів би мати свободу дій, а не залежати від рішень спортивного директора Леонардо, як це було у випадку з Томасом Тухелем і зараз відбувається з Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, ПСЖ та Зідан ведуть переговори про роботу з наступного сезону.

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