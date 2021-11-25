Зідан може очолити ПСЖ

ПСЖ хоче призначити Зінедіна Зідана головним тренером у разі відходу Маурісіо Почеттіно.

Про це повідомляє видання Foot Mercato.

Однією із перепон є небажання 49-річного француза працювати під контролем Леонардо.

Якщо Зідан наважиться працювати в Парижі, то він хотів би мати свободу дій, а не залежати від рішень спортивного директора Леонардо, як це було у випадку з Томасом Тухелем і зараз відбувається з Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, ПСЖ та Зідан ведуть переговори про роботу з наступного сезону.