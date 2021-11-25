Рангнік відхилив першу пропозицію Манчестер Юнайтед, але прийняв покращені умови

Джерело - tribuna.com.
Керівник зі спорту та розвитку у Локомотиві Ральф Рангнік не відразу погодився стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
63-річний фахівець відхилив першу пропозицію Манчестер Юнайтед. Потім клуб покращив умови угоди, і Рангнік прийняв їх.
Німець підпише з МЮ контракт терміном на 6 місяців, а потім стане консультантом клубу. Переговори з Локо щодо розірвання чинної угоди – на просунутій стадії.
Нагадаємо, Рангнік погодився стати тимчасовим тренером Манчестер Юнайтед.