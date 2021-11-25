Садовий: Арена Львів перебуває в аварійному стані

Арена Львів перебуває в аварійному стані та досі не введена в експлуатацію.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий для Еспресо.

"Проблема Арени Львів – це проблема менеджменту. Коли ми готувалися до Євро-2012, ми готували команду, яка має керувати цим стадіоном. Держава таке рішення ухвалила. Місто відкинули, самі керуватимуть.

Актуально: До мурах: Арена Львів неймовірно виконала гімн України

Якщо ви сьогодні залізете у середину цього стадіону, то зрозумієте, що він перебуває в аварійному стані. Якщо терміново там не почати виділення коштів на ліквідацію аварійності, він просто може впасти, плюс, щоб ви розуміли, стадіон не введений в експлуатацію. Там є підстанція, яку не запущено. Також підстанцію біля аеродрому не запущено. 10 років стоять підстанції! Це сумно", - додав Садовий.