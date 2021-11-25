Рома - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій
Сьогодні 06:16 1435
Жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:55 26175
Ліга конференцій. Рома - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:43 2300
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру
Сьогодні 13:37 193
Зінченко став одним з найгірших гравців матчу Манчестер Сіті - ПСЖ
Сьогодні 11:09 422
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України
Сьогодні 08:42 17284
Додо - найкращий гравець Шахтаря у матчі з Інтером
Сьогодні 08:40 431
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони
Сьогодні 06:23 2263
Манчестер Сіті із Зінченком обіграв ПСЖ, Реал розгромив Шериф. Результати 5 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 1543
Інтер - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Вчора 22:51 1586
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг
Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:14 64
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії
Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії Віктор Слюсаренко
Сьогодні 14:20 720
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру
Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру Harry BettMan
Сьогодні 13:37 192
Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі
Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:44 498
Джима знялася у трейлері нового сезону Кубка світу
Джима знялася у трейлері нового сезону Кубка світу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:13 545
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:25 Інше Ірина Галай: Нам під силу будь-які вершини 18
16:14 Теніс Бондаренко не змогла вийти у парний півфінал турніру у Дубаї 66
16:14 Блог Така золота: Світоліна одягла величезний ланцюг 70
16:00 Футбол Спеція - Болонья: Де дивитися онлайн матч Серії А 79
15:52 Футбол Селезньов продовжує порушувати режим і брав участь у бійці, - ТаТоТаке 539
15:43 Футбол Манчестер Юнайтед знайшов кандидатів на посаду тимчасового головного тренера 318
15:29 Футбол Сілва готовий продовжити контракт з Челсі 180
15:13 Футбол Шахтар заробив щонайменше 36 млн євро в Лізі чемпіонів 300
15:12 Футбол ПСЖ та Зідан ведуть переговори про роботу з наступного сезону 188
15:01 Футбол Колос - Верес: Де дивитися онлайн матч УПЛ 127
14:55 Футбол Жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022: онлайн-трансляція 26175
14:50 Бокс Чісора: Джошуа не повинен відмовлятися від реваншу з Усиком 180
14:43 Футбол Ліга конференцій. Рома - Зоря: онлайн-трансляція 2300
14:34 Футбол Мудрик зацікавив Севілью 665
14:20 Блог Немов з обкладинки журналу: Бех-Романчук готується до нового сезону у Португалії 721
14:09 Футбол Манчестер Сіті - Вест Гем: Де дивитися онлайн матч АПЛ 157
14:08 Футбол Інтер вийшов у плей-оф Ліги чемпіонів уперше за 9 років 204
13:56 Теніс Снігур вийшла до півфіналу турніру ITF у Дубаї 257
13:42 Футбол Спортінг - Боруссія Дортмунд 3:1. Огляд матчу 197
13:37 Блог Ліга Європи та Конференцій: 100 $ на матчі 5-го туру 193
13:27 Біатлон Блашко здобула бронзу на першому етапі Кубку IBU 370
13:11 Футбол Мілан - Сассуоло: Де дивитися онлайн матч Серії А 249
13:09 Футбол Барселона розпочала переговори з Гаві про новий контракт 208
12:51 Футбол Скрипник: Зорі під силу стрибнути вище голови у матчі з Ромою 252
12:44 Блог Українець порадувався перемогою: Зінченко опублікував фото з Мессі 498

Шахтар заробив щонайменше 36 млн євро в Лізі чемпіонів

Сьогодні 15:13 300 0
За підсумками 5-ти турів турніру.
Шахтар заробив щонайменше 36 млн євро в Лізі чемпіонів
#Шахтар, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 5-ти турів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 донецький Шахтар заробив 35 мільйонів 899 тисяч євро.

Крім того, Шахтар отримав половину суми з так званого маркетингового пулу, але точні суми виплат наразі невідомі. Отже, донецький клуб заробив щонайменше 36 мільйонів євро в цьому євросезоні.

За участь в груповому раунді ЛЧ Шахтар отримав 15,64 млн євро. За клубний коефіцієнт за 10 років виступів в Європі донецький клуб заробив 19,329 млн євро.

За спортивні результати Шахтар заробив лише 930 тисяч євро - за одну нічию з Інтером (0:0). Після матчу 5-го туру Ліги чемпіонів Гірники нічого не отримають, поступившись в Мілані Інтеру (0:2).

Дивіться також: Інтер - Шахтар 2:0. Огляд матчу

Шахтар гарантовано фінішує на останньому місці, втративши шанси на єврокубкову весну.

Загалом, Шахтар і Динамо повторили ганебний рекорд українських клубів у групі Ліги чемпіонів. Вперше за 14 років обидві українські команди фінішують на четвертому місці турніру.

Нагадаємо, київське Динамо заробило в цьому сезоні Ліги чемпіонів щонайменше 31 мільйон євро.

Читайте також: Українські клуби заробили 73 мільйони євро в єврокубках 2021/2022

Коментарі ()