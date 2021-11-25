За підсумками 5-ти турів турніру.

Джерело - Чемпіон.

За підсумками 5-ти турів групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2021/2022 донецький Шахтар заробив 35 мільйонів 899 тисяч євро.

Крім того, Шахтар отримав половину суми з так званого маркетингового пулу, але точні суми виплат наразі невідомі. Отже, донецький клуб заробив щонайменше 36 мільйонів євро в цьому євросезоні.

За участь в груповому раунді ЛЧ Шахтар отримав 15,64 млн євро. За клубний коефіцієнт за 10 років виступів в Європі донецький клуб заробив 19,329 млн євро.

За спортивні результати Шахтар заробив лише 930 тисяч євро - за одну нічию з Інтером (0:0). Після матчу 5-го туру Ліги чемпіонів Гірники нічого не отримають, поступившись в Мілані Інтеру (0:2).

Шахтар гарантовано фінішує на останньому місці, втративши шанси на єврокубкову весну.

Загалом, Шахтар і Динамо повторили ганебний рекорд українських клубів у групі Ліги чемпіонів. Вперше за 14 років обидві українські команди фінішують на четвертому місці турніру.

Нагадаємо, київське Динамо заробило в цьому сезоні Ліги чемпіонів щонайменше 31 мільйон євро.