Рома прийматиме Зорю в матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій

Джерело - офіційний сайт Зорі.

Луганська Зоря зможе стрибнути вище голови і здобути позитивинй результат у матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій проти Роми.

Про це заявив головний тренер луганців Віктор Скрипник.

"Силу Роми ми відчули ще під час гри у Запоріжжі. Звичайно, явний фаворит – це наш суперник, але якщо подивитися на турнірну таблицю, вона нам надає сміливості", - заявив фахівець.

Актуально: Рома - Зоря: онлайн-трансляція

"Але було б навіть нечесно, якби ми не розраховували на позитивний результат. Але для цього нам потрібно стрибнути вище голови. Мені здається, що моїй команді це під силу", - сказав Скрипник.

Нагадаємо, Зоря назвала заявку на матч Ліги конференцій проти Роми.