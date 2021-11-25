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Джеко та Аллер - серед претендентів на звання гравця тижня у ЛЧ

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Також за це звання поборються Еміль Форсберг та Педру Гонсалвеш
Джеко та Аллер - серед претендентів на звання гравця тижня у ЛЧ
#УЄФА, #Інтер, #Аякс, #Ліга чемпіонів, #Спортінг, #РБ Лейпциг

Джерело - УЄФА.

УЄФА запустив голосування за найкращого гравця 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба спілки європейських футбольних асоціацій.

До списку претендентів увійшли чотири футболісти:

Півзахисник Спортінга Педру Гонсалвеш, який зробив дубль у матчі з дортмундською Боруссією (3:1). Форвард Аякса Себастьян Аллер забивший два голи у грі з Бешикташем (2:1).

Нападник Інтера Едін Джеко, який оформив дубль у матчі з Шахтарем (2:0). Хавбек РБ Лейпцига Еміль Форсберг забивший два голи у грі з Брюгге (5:0).

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