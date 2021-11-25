Джеко та Аллер - серед претендентів на звання гравця тижня у ЛЧ

Джерело - УЄФА.
УЄФА запустив голосування за найкращого гравця 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба спілки європейських футбольних асоціацій.
До списку претендентів увійшли чотири футболісти:
Півзахисник Спортінга Педру Гонсалвеш, який зробив дубль у матчі з дортмундською Боруссією (3:1). Форвард Аякса Себастьян Аллер забивший два голи у грі з Бешикташем (2:1).
Нападник Інтера Едін Джеко, який оформив дубль у матчі з Шахтарем (2:0). Хавбек РБ Лейпцига Еміль Форсберг забивший два голи у грі з Брюгге (5:0).