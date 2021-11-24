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Бензема зможе грати за збірну Франції попри вирок у справі Вальбуена

Сьогодні 23:25 56 0
Вирок не вплине на можливість виклику футболіста до національної команди.
Бензема зможе грати за збірну Франції попри вирок у справі Вальбуена
Фото - gettyimages
#Бензема

Джерело - isport.ua.

Нападник Реала Карім Бензема продовжить виступати за збірну Франції, попри рішення суду у справі про шантаж Матьє Вальбуена.

Про це розповів президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре.

"З боку Федерації нічого не змінилося. Його можна буде викликати до збірної, хоча ми шкодуємо про цю ситуацію. Він не грав за збірну Франції кілька років. Цей вирок для мене нічого не змінює. Його можна викликати до збірної. Навіть якщо він не подасть. апеляцію, для мене це нічого не змінить, має право на роботу, можна зробити помилку, отримати умовний термін і повернутися до роботи.

Я задоволений Бензема. Він ефективний і добре виступає. Якщо Дідьє Дешам захоче викликати його до збірної, у Федерації не буде заперечень. Для його подальших виступів за національну команду немає жодних перешкод", - розповів Ле Гре.

Нагадаємо, Бензема визнали винним у справі шантажу Вальбуена.

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