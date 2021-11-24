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Леоненко: У другому таймі проти Баварії вийшло не Динамо, а якісь звірі

Сьогодні 22:10 406 0
Віктор Леоненко прокоментував поразку київської команди від мюнхенської Баварії
Леоненко: У другому таймі проти Баварії вийшло не Динамо, а якісь звірі
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо незаслужено програло Баварії у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів екснападник киян Віктор Леоненко в ефірі телеканалу Футбол.

"Я думаю, що навіть мої коти помітили, що перший і другий тайми відрізняються один від одного. Чому провалився перший тайм? Я його взагалі називаю: "Приспали Баварію. Чому провалили? Тому що бігли в атаку, добре виходили у контратаки, але моменти нічим не закінчувалися.

Щиро кажучи, мене шокувало, що з Буяльським зробив захисник Ернандес. І не дати пенальті… І у другому таймі на Циганкові також можна було давати.

У другому таймі вийшло не Динамо, а якісь сміливі хлопці, звірі. Побігли, перестали боятися. За другий тайм треба подякувати "Динамо". Їм не те що не соромно, а ще й прикро. Вважаю, що незаслужено вони програли", — відзначив Леоненко.

Нагадаємо, Динамо з боями поступилося Баварії у Лізі чемпіонів.

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