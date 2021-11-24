Марлон: Я добре знаю Інтер

Захисник Шахтаря прокоментував майбутній матч з Інтером

Захисник Шахтаря Марлон добре знає Інтер, адже неодноразово грав проти міланського клубу у складі Сассуоло.

Про це розповів сам оборонець.

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"Раніше я грав кілька разів проти Інтера в чемпіонаті Італії, тож, можна сказати, добре знаю цю команду. Певно, якщо знадобляться мої поради та підказки, охоче поділюся ними. У кожному разі важливо слухати і тренера, і своїх партнерів, аби було найкраще порозуміння", - відзначив Марлон.

Сьогодні, 24 листопада, Шахтар зіграє з Інтером о 19:45.