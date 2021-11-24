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Нурієв приніс один заліковий пункт своїй команді
УПЛ. Колос врятував нічию у перенесеному матчі з Минаєм
#Минай, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай та Колос не визначили сильнішого у рамках 3 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

3 тур, 24 листопада

Минай - Колос 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Книш(П), 1:1 - 90+6 Нурієв

Минай: Кучер, Горін, Семенко, Коваленко(Книш 46), Хахльов, Синьогуб, Кулієв, Гончар, Селезньов(Білоног 46), Петрусенко, Ахмедзаде(Вишневський 82)

Запасні: Пеньков, Векляк, Байдал, Матіч, Кобак, Баґайоко

Колос: Волинець, Золотов, Павловець, Петров(Ром 87), Чорноморець, Мілько, Задоя(Ренан 61), Лисенко(Сітчінава 52), Чурко, Костишин(Нурієв 46), Ільїн

Запасні: Нгамба, Фесюн, Ренан

Попередження: Задоя 25, Хохлов 32, Костишин 36, Павловець 48, Книш 55, Петров 55, Кучер 90+2

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