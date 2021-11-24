Луческу: Динамо гідно виглядало у всіх матчах Ліги чемпіонів

Джерело - офіційний сайт Динамо.
Київське Динамо гідно зіграло в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (1:2).
Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.
"Я сказав хлопцям, що ми пропустили два м'ячі через свої грубі помилки, але ми грали добре. У другому таймі потрібно трохи додати, уявити, що рахунок 0:0, відштовхуватися від цього і починати все спочатку - грати і забивати", - заявив фахівець.
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"Ми мали зіграти так, щоб не соромно було йти з поля перед уболівальниками. Ми гідно виглядали у всіх матчах, якби не припускалися елементарних помилок через відсутність досвіду, результат був би іншим", - підсумував Луческу.
Нагадаємо, Циганков та Гармаш - найкращі гравці Динамо у матчі з Баварією.