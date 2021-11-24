Луческу: Динамо гідно виглядало у всіх матчах Ліги чемпіонів

Київське Динамо гідно зіграло в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (1:2).

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Я сказав хлопцям, що ми пропустили два м'ячі через свої грубі помилки, але ми грали добре. У другому таймі потрібно трохи додати, уявити, що рахунок 0:0, відштовхуватися від цього і починати все спочатку - грати і забивати", - заявив фахівець.