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Луческу: Динамо гідно виглядало у всіх матчах Ліги чемпіонів

Сьогодні 14:14 233 0
Тренер киян прокоментував поразку від Баварії
Луческу: Динамо гідно виглядало у всіх матчах Ліги чемпіонів
#Динамо, #Луческу, #Ліга чемпіонів, #Баварія

Джерело - офіційний сайт Динамо.

Київське Динамо гідно зіграло в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (1:2).

Про це заявив головний тренер киян Мірча Луческу.

"Я сказав хлопцям, що ми пропустили два м'ячі через свої грубі помилки, але ми грали добре. У другому таймі потрібно трохи додати, уявити, що рахунок 0:0, відштовхуватися від цього і починати все спочатку - грати і забивати", - заявив фахівець.

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"Ми мали зіграти так, щоб не соромно було йти з поля перед уболівальниками. Ми гідно виглядали у всіх матчах, якби не припускалися елементарних помилок через відсутність досвіду, результат був би іншим", - підсумував Луческу.

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