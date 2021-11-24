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Інтер - Шахтар: букмекери не вірять в успіх українського клубу

Сьогодні 13:27 243 0
Інтер - Шахтар: букмекери не вірять в успіх українського клубу

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар - аутсайдер у грі проти Інтера в п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Про це запевняють букмекерським котирування.

Перемогу гірників спеціалісти оцінюють коефіцієнтом 8,8, Інтера - 1,33, нічию - 5,8. Зазначимо, що наш BettMan поставив кругленьку суму на не програш міланського гранда.

Шахтарю для продовження боротьби за третє лігоєвропівське місце потрібно лише перемагати. Підопічні Де Дзербі мають лише одне очко та відстають від Шерифа, який посідає третю сходинку на 5 залікових балів.

Напередодні київське Динамо програло вдома Баварії та втратило шанси на євровесну.

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