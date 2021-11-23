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Маліновський - у старті Аталанти на матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:10 201 0
Початок о 22:00 за київським часом.
Маліновський - у старті Аталанти на матч Ліги чемпіонів
#Маліновський, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Аталанта зіграє проти Янг Бойз у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Український півзахисник італійського клубу Руслан Маліновський розпочне матч з перших хвилин.

Стартові склади команд

Янг Бойз: Февр – Гефті, Бюргі, Лаупер, Гарсія – Ебішер, Перейра, Рідер – Еліа, Сібачо, Нгамалеу.

Запасні: Цбінден, Шпільманн, Сьєрро, Канга, Сулеймані, Янкевіц, Мамбімбі, Майєр, Масейрас, Лефор, Лустенбергер, Туре.

Важливо: Маліновський - найкращий гравець Аталанти за ключовим показником

Аталанта: Муссо – Толой, Деміраль, Паломіно – Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер, Меле – Маліновський, Пашаліч – Сапата.

Запасні: Россі, Спортьєлло, Копмайнерс, Мурієль, Пеццелла, Джімшиті, Пессіна, Скальвіні, Міранчук, Ілічіч, Пікколі.

Початок о 22:00 за київським часом.

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Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

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