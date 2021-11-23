Маліновський - у старті Аталанти на матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Аталанта зіграє проти Янг Бойз у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Український півзахисник італійського клубу Руслан Маліновський розпочне матч з перших хвилин.
Стартові склади команд
Янг Бойз: Февр – Гефті, Бюргі, Лаупер, Гарсія – Ебішер, Перейра, Рідер – Еліа, Сібачо, Нгамалеу.
Запасні: Цбінден, Шпільманн, Сьєрро, Канга, Сулеймані, Янкевіц, Мамбімбі, Майєр, Масейрас, Лефор, Лустенбергер, Туре.
Важливо: Маліновський - найкращий гравець Аталанти за ключовим показником
Аталанта: Муссо – Толой, Деміраль, Паломіно – Дзаппакоста, Де Рон, Фройлер, Меле – Маліновський, Пашаліч – Сапата.
Запасні: Россі, Спортьєлло, Копмайнерс, Мурієль, Пеццелла, Джімшиті, Пессіна, Скальвіні, Міранчук, Ілічіч, Пікколі.
Початок о 22:00 за київським часом.
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