Трубін: Покажемо максимум у матчі проти Інтера

Джерело - Чемпіон.
У Шахтаря є шанси вийти у плей-оф Ліги чемпіонів.
Про це розповів голкіпер донецького клубу Анатолій Трубін на пресконференції.
"Всі хочуть грати в Лізі чемпіонів. Тут виступають найкращі команди. Очікування високі. Ми розуміємо, що попереду матч проти сильного суперника. Знаємо свої сильні сторони і будемо показувати на полі максимум. Ще є шанси пройти далі.
Матч покаже, наскільки ми готові ментально. Хочемо показати найкращі якості перед заповненими трибунами. Велика відповідальність. Як ми впораємося з цією відповідальністю, такий футбол і покажемо", – розповів Трубін.
Матч Інтер - Шахтар відбудеться у середу, 24 листопада. Початок зустрічі о 19:45.
Раніше, Шахтар назвав заявку на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.