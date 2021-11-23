Трубін: Покажемо максимум у матчі проти Інтера

У Шахтаря є шанси вийти у плей-оф Ліги чемпіонів.

Про це розповів голкіпер донецького клубу Анатолій Трубін на пресконференції.

"Всі хочуть грати в Лізі чемпіонів. Тут виступають найкращі команди. Очікування високі. Ми розуміємо, що попереду матч проти сильного суперника. Знаємо свої сильні сторони і будемо показувати на полі максимум. Ще є шанси пройти далі.

Матч покаже, наскільки ми готові ментально. Хочемо показати найкращі якості перед заповненими трибунами. Велика відповідальність. Як ми впораємося з цією відповідальністю, такий футбол і покажемо", – розповів Трубін.