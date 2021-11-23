Індзагі виділив силу Шахтаря

Шахтар може створити проблеми Інтеру у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Вихід у плей-оф – одна з наших цілей із самого початку сезону. Ми у хорошому становищі, знаємо, що це вирішальна гра. Шахтар завжди може створити труднощі, постараємося якнайкраще підготуватися до цієї гри.

Я знаю Де Дзербі вже багато років, ми неодноразово зустрічалися. Шахтар - технічна команда, у них є індивідуально сильні гравці, вони вміють добре грати у футбол. Вони мають свій стиль, це буде матч європейського рівня.

У першому матчі ми створили дуже багато моментів, не вистачило трохи рішучості та везіння. Форварди повинні хвилюватися, якщо вони не створюють моменти, але це не наш випадок", - відзначив Індзагі.