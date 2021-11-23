Індзагі виділив силу Шахтаря

Джерело - sport.ua.
Шахтар може створити проблеми Інтеру у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.
"Вихід у плей-оф – одна з наших цілей із самого початку сезону. Ми у хорошому становищі, знаємо, що це вирішальна гра. Шахтар завжди може створити труднощі, постараємося якнайкраще підготуватися до цієї гри.
Я знаю Де Дзербі вже багато років, ми неодноразово зустрічалися. Шахтар - технічна команда, у них є індивідуально сильні гравці, вони вміють добре грати у футбол. Вони мають свій стиль, це буде матч європейського рівня.
У першому матчі ми створили дуже багато моментів, не вистачило трохи рішучості та везіння. Форварди повинні хвилюватися, якщо вони не створюють моменти, але це не наш випадок", - відзначив Індзагі.
Раніше, Шахтар назвав заявку на матч Ліги чемпіонів проти Інтера.