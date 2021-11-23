Мессі про Роналду: Наше суперництво в Ла-Лізі залишиться в історії

Кріштіану Роналду вдалося чудово адаптуватися у Манчестер Юнайтед.

Про це заявив хавбек ПСЖ Ліонель Мессі.

"Манчестер Юнайтед – дуже сильна команда із відмінними гравцями. Кріштіану вже знав клуб, але тоді був інший етап. Нині він вражаюче адаптувався", - заявив Мессі.

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"Пройшло багато часу відколи ми перестали виступати в одній лізі. Ми боролося індивідуально і у складі команд за ті самі цілі. Це був дуже гарний сюжет для нас та вболівальників, які були у захваті. Цей чудовий спогад залишиться в історії футболу", - сказав аргентинець.