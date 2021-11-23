Бруну - Сульшеру: Ми всі винні у цій ситуації

Лідер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував звільнення головного тренера Оле-Гуннера Сульшера.

Відповідний пост з'явився у португальця в соцмережах.

"Як я вже казав, ми всі винні у цій ситуації. Враховуючи все, що ви зробили для мене, моєї подяки не буде межі", - заявив хавбек.