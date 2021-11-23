Бруну - Сульшеру: Ми всі винні у цій ситуації

Джерело - Чемпіон.
Лідер Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував звільнення головного тренера Оле-Гуннера Сульшера.
Відповідний пост з'явився у португальця в соцмережах.
"Як я вже казав, ми всі винні у цій ситуації. Враховуючи все, що ви зробили для мене, моєї подяки не буде межі", - заявив хавбек.
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"Я дуже вдячний за вашу віру та можливість представляти Манчестер Юнайтед. Бажаю вам та вашій родині всього найкращого", – написав Бруну
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Нагадаємо, Вудворд може залишитися віцепрезидентом Манчестер Юнайтед.