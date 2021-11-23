Моурінью - найкращий тренер Манчестер Юнайтед в епоху після Фергюсона

Португалець є найуспішнішим фахівцем МЮ

Джерело - ESPN.

Жозе Моурінью визнаний найкращим головним тренером Манчестер Юнайтед за період після звільнення з цієї посади Алекса Фергюсона.

Про це повідомляє ESPN.

Португалець, який працював у команді з травня 2016 року по грудень 2018 року, був охарактеризований як "найуспішніший тренер в епоху після відходу Фергі, який принаймні завойовував трофеї, нехай не найцінніші".

Оле-Гуннер Сульшер, який змінив його, зайняв друге місце. Норвежця працював у період з грудня 2018 року по листопад 2021.

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Третя позиція дісталася Луї ван Галу, який тепер очолює збірну Нідерландів. Він працював у команді з липня 2014 року по травень 2016 року.

Останній рядок зайняв Девід Мойес, який зараз тренує Вест Гем. У МЮ він провів менше року - з липня 2013-го до квітня 2014-го.

Нагадаємо, Дженоа Шевченка програв Ромі Моурінью.