Каррік назвав своє завдання у Манчестер Юнайтед

Джерело - manutd.com.
Виконувач обов'язків головного тренера МЮ Майкл Каррік оцінив свій новий статус у команді.
Про це розповів сам англійський спеціаліст на пресконференції.
"Для мене було задоволення працювати з Уле. Я бажаю йому всього найкращого. Опинитись на цій посаді – велика честь. Наразі я зосереджений на наступному матчі. Ми з нетерпінням чекаємо на завтрашню гру.
Я готовий виконувати обов'язки наставника команди стільки, скільки потрібно. Нехай це буде одна гра, дві чи скільки б там не було. Але зараз я думаю лише про завтрашній день", — відзначив Каррік.
Нагадаємо, Почеттіно готовий найближчим часом очолити Манчестер Юнайтед.