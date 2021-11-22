Каррік назвав своє завдання у Манчестер Юнайтед

Виконувач обов'язків головного тренера МЮ Майкл Каррік оцінив свій новий статус у команді.

Про це розповів сам англійський спеціаліст на пресконференції.

"Для мене було задоволення працювати з Уле. Я бажаю йому всього найкращого. Опинитись на цій посаді – велика честь. Наразі я зосереджений на наступному матчі. Ми з нетерпінням чекаємо на завтрашню гру.

Я готовий виконувати обов'язки наставника команди стільки, скільки потрібно. Нехай це буде одна гра, дві чи скільки б там не було. Але зараз я думаю лише про завтрашній день", — відзначив Каррік.