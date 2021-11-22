Пропозиція Атлетіко щодо Циганкова була несерйозною - журналіст

Півзахисник Динамо Віктор Циганков мав пропозицію від Атлетіко.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Була пропозиція від Атлетіко. Але воно було не того рівня. Колись від Атлетико була пропозиція і щодо Шевченка. Але це було ще, коли він був зовсім юним, і воно не відповідало за рівнем. Клуби не можуть демпінгувати. Вони не можуть продавати своїх гравців за 1-2 мільйони.

Футболістів треба продавати дорого. Шахтар продавав гравців по 50 млн і продає далі. І тримає футболістів до останнього.

Пропозиція Атлетіко щодо Циганкова була несерйозною у фінансовому плані. Наскільки я розумію, Віктором цікавився і Арсенал. Були такі розмови", - відзначив Циганик.