Луческу: Нагельсманн – чудовий тренер

Юліан Нагельсманн зможе повністю себе реалізувати у Баварії.

Про це розповів наставник Динамо Мірча Луческу на пресконференції.

"Нагельсманн – чудовий тренер. Він довів це своєю роботою з раннього віку в різних командах Бундесліги, дійшовши до Баварії. Одна справа – тренувати Лейпциг, а зовсім інша – Баварію, де, крім хорошого складу, є відмінний скаутинг, супердорогі гравці. Це говорить про силу клубу та напрямок його роботи. Тільки так можна привезти з Ванкувера Девіса, Мусіалу з Челсі та Річардса з Редінга.

Нагельсманну пощастило з командою. Баварія виграє чемпіонати, Кубки та Лігу чемпіонів. Тут тренер може показати себе з найкращого боку", - розповів Луческу.