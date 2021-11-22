Бущан: Хочем продемонструвати хорошу гру з Баварією

Динамо готується продемонструвати хорошу гру з Баварією у матчі 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів голкіпер киян Георгій Бущан під час передматчевої пресконференції.

"Що потрібно завтра зробити Динамо, щоб не повторити результат матчу у Мюнхені? Не пропустити – от і все.

Переконлива перемога над Чорноморцем? Це зовсім різні турніри та зовсім різні матчі. Тому минулий матч потрібно забути, рухатися далі та готуватися до завтрашньої гри з позитивними думками.

Ми не думаємо про турнірне становище Баварії. Думаємо про свою команду та хочемо завтра продемонструвати хорошу гру перед нашими уболівальниками. Тому готуємось до матчу з повною концентрацією", - розповів Бущан.