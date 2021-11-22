Дженоа пропонувала Динамо 10 млн євро за трансфер Супряги

Дженоа могла підписати нападника Динамо Владислава Супрягу.

Про це розповів ексгравець італійського клубу Клаудіо Онофрі.

"За Супрягою стежили. Я говорив про це з попереднім президентом Енріко Преціозі. Трансфер Супряги до Дженоа був близьким, ним також цікавилася Болонья.

Була пропозиція на 10 мільйонів євро від Болоньї, але це не влаштувало Динамо. Кияни хотіли на 5 мільйонів більше. Супряга - сильний гравець з неймовірним потенціалом. Знаю, що зараз у нього проблеми у клубі", - відзначив Онофрі.