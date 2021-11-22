Баварія готова побити свій трансферний рекорд заради півзахисника Барселони

Педрі може змінити клуб

Півзахисник Барселони Педрі серйозно зацікавив Баварію.

Про це повідомляє AS.

Баварія намагатиметься підписати 18-річного півзахисника вже взимку. Мюнхенці готові побити власний трансферний рекорд (80 млн євро Баварія заплатила Атлетіко за Лукаса Ернандеса) та збільшити у 4 рази нинішню зарплату Педрі.

У нинішньому сезоні Педрі більше часу проводить у лазареті, ніж на полі. Проте у минулому розіграші Ла-Ліги він був одним з ключових гравців та пропустив лише один матч.

Раніше, Педрі отримав нагороду Golden Boy.