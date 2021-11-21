Інтер завдав поразки Наполі. Результати матчів 13 туру Серії А

Салернітана зазнала 10-ої поразки у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

У 13-му турі італійської Серії А відбулися чотири матчі.

Чемпіонат Італії - Серія А

13 тур, 21 листопада

Сассуоло - Кальярі 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 37 Скамакка, 1:1 - 40 Кейта, 2:1 - 52 Берарді (пен), 2:2 - 56 Жоау (пен)

Болонья - Венеція 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 61 Окереке

Салернітана - Сампдорія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 40 Ді Таккіо (авт), 0:2 - 43 Кандрева

Інтер - Наполі 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 17 Зеліньський, 1:1 - 25 Чалханоглу (пен), 2:1 - 44 Перішич, 3:1 - 61 Мартінес, 3:2 - 78 Мертенс

Сьогодні, 21 листопада, в італійській Серії А відбудеться ще один матч:

22:00. Дженоа - Рома