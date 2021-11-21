У Барселоні спростували інформацію про завершення кар'єри Агуеро

У Барселоні відреагували на інформацію про завершення кар'єри нападника Серхіо Агуеро через проблеми зі здоров'ям.

"Те, про що говорять, неправда. Ми сподіваємось, що він зможе продовжити грати. Ми спілкувалися з ним останніми днями і не підтверджуємо ці дані", - розповів наставник клубу Хаві.

Віцепрезидент "блаугранас" Рафаель Юсте також спростував чутки про завершення кар'єри.

"Я заперечую це. Кун має три місяці на те, щоб оцінити розвиток аномалії. Нам сказали, що йому потрібно три місяці, щоб зрозуміти, чи зможе він далі виступати", – відзнчив Юсте.

Натомість ексодноклубник Агуеро в Ман Сіті, запевнив, що форвард завершить виступи: