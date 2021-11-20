Севілья врятувалася від поразки від Алавеса. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 14-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися два матчі.
Сельта вдома зіграла внічию з Вільярреалом - 1:1. Севілья вдома врятувалася від поразки у матчі з Алавесом.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
14 тур, 20 листопада
Сельта - Вільярреал 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 27 Морено, 1:1 - 72 Мендес
Севілья - Алавес 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 5 Лагурдія, 1:1 - 38 Окампос, 1:2 - 45+7 Хоселу, 2:2 - 90+2 Ракитич
Сьогодні, 20 листопада, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще два матчі:
19:30. Атлетіко - Осасуна
22:00. Барселона - Еспаньйол