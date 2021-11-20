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Севілья врятувалася від поразки від Алавеса. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги

Сьогодні 19:15 330 0
Сельта третій матч поспіль зіграла внічию
Севілья врятувалася від поразки від Алавеса. Результати матчів 14 туру Ла-Ліги
#Вільярреал, #Сельта, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

У 14-му турі іспанської Ла-Ліги відбулися два матчі.

Сельта вдома зіграла внічию з Вільярреалом - 1:1. Севілья вдома врятувалася від поразки у матчі з Алавесом.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
14 тур, 20 листопада

Сельта - Вільярреал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 27 Морено, 1:1 - 72 Мендес

Севілья - Алавес 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 5 Лагурдія, 1:1 - 38 Окампос, 1:2 - 45+7 Хоселу, 2:2 - 90+2 Ракитич

Сьогодні, 20 листопада, в іспанській Ла-Лізі відбудеться ще два матчі:

19:30. Атлетіко - Осасуна

22:00. Барселона - Еспаньйол

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