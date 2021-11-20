Тренер Вердера подав у відставку через підроблений сертифікат про вакцинацію

Ведер залишився без тренера

Головний тренер бременського Вердера Маркус Анфанг подав у відставку з посади.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Фахівець, а також його помічник Флоріан Юнг, перебувають під слідством німецької влади за звинуваченням у використанні підроблених сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19.

"Ситуації дуже неприємна і напружена. Для клубу, команди, моєї родини і мене самого, а тому я вирішив негайно завершити свою роботу тут. Я попросив розірвати мій контракт", - йдеться в заяві Анфанга.

Нагадаємо, Вердер вилетів з Бундесліги вперше з 1980 року.