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Тренер Вердера подав у відставку через підроблений сертифікат про вакцинацію

Сьогодні 14:40 190 0
Ведер залишився без тренера
Тренер Вердера подав у відставку через підроблений сертифікат про вакцинацію
#Вердер

Джерело - isport.ua.

Головний тренер бременського Вердера Маркус Анфанг подав у відставку з посади.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Фахівець, а також його помічник Флоріан Юнг, перебувають під слідством німецької влади за звинуваченням у використанні підроблених сертифікатів про вакцинацію проти Covid-19.

"Ситуації дуже неприємна і напружена. Для клубу, команди, моєї родини і мене самого, а тому я вирішив негайно завершити свою роботу тут. Я попросив розірвати мій контракт", - йдеться в заяві Анфанга.

Нагадаємо, Вердер вилетів з Бундесліги вперше з 1980 року.

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