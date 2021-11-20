Збірна України повернула 25 місце у рейтингу ФІФА

Обновлений рейтинг ФІФА

ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України після оприлюднення жовтневого рейтингу провела два матчі — проти Болгарії (1:1) та Боснії і Герцеговини (2:0).

Українці піднялися на одне місце й мають 1535,08 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.

Рейтинг ФІФА станом на 20 листопада 2021 року:

1. Бельгія — 1828,45

2. Бразилія — 1826,35

3. Франція — 1786,15

4. Англія — 1755,52

5. Аргентина — 1750,51

6. Італія — 1740,77

7. Іспанія — 1704,75

8. Португалія — 1660,25

9. Данія — 1654,54

10. Нідерланди — 1653,73

…

25. УКРАЇНА — 1535,08