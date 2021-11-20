Збірна України повернула 25 місце у рейтингу ФІФА

Джерело - uaf.ua.
ФІФА опублікувала черговий рейтинг національних збірних.
Про це повідомляє УАФ.
Збірна України після оприлюднення жовтневого рейтингу провела два матчі — проти Болгарії (1:1) та Боснії і Герцеговини (2:0).
Українці піднялися на одне місце й мають 1535,08 бала. Серед представників УЄФА наша національна команда 15-а.
Рейтинг ФІФА станом на 20 листопада 2021 року:
1. Бельгія — 1828,45
2. Бразилія — 1826,35
3. Франція — 1786,15
4. Англія — 1755,52
5. Аргентина — 1750,51
6. Італія — 1740,77
7. Іспанія — 1704,75
8. Португалія — 1660,25
9. Данія — 1654,54
10. Нідерланди — 1653,73
…
25. УКРАЇНА — 1535,08