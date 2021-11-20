Суркіс пояснив участь орендованих гравців Чорноморця у грі з Динамо

Всі орендовані гравці Чорноморця хочу грати у Динамо.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Чому дозволив зіграти орендованим футболістам? Інакше у Чорноморця не було би кому грати. Ці хлопці переглянули, як треба грати. Вони ж усі хочуть виступати у київському Динамо. І багато хто з них ображається. Нехай показують свій рівень, доводять та грають. Та й по-перше, дозвіл грати орендованим дав головний тренер. Я в ці питання не лізу. Їм потрібно набиратися досвіду.

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Хто із орендованих гравців сподобався? За такого рахунку важко сказати, що хтось сподобався. Скорко непогано виглядав на початку зустрічі. Потім почалася нервовість. Пара центральних захисників, на мою думку, відіграла не зовсім якісно. А у другому таймі, коли вийшов Михайленко, стало спокійніше. Я зазвичай нікого не виділяю у чужій команді, бо дивлюся на свою", - відзначив Суркіс.