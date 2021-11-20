Луческу: Прохав команду діяти на максимальних швидкостях

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оцінив перемогу своєї команди над Чорноморцем.

Про це румунський спеціаліст розповів на пресконференції після матчу.

"Це була хороша гра, в тому числі і в плані підготовки до зустрічі з Баварією. Я задоволений гравцями, які менше виходили на поле останнім часом. Вони вдало замінили тих гравців, які були задіяні у національній збірній.

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Я подивився також у справі на більшість гравців Чорноморця. Це молоді талановиті хлопці, у яких при певній роботі є велике майбутнє. Але я просив свою команду, аби вона діяла на максимальних швидкостях і досягла позитивного результату", - відзначив Луческу.