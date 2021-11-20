Луческу пояснив розгром Чорноморця

Різниця в досвіді вплинула на підсумковий результат матчі Чорноморець - Динамо.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

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"Такого великого рахунку я не очікував. Але різниця в досвіді та велике бажання наших гравців призвели до такого великого рахунку. Досвіду у нашої команди більше і, повторюся, ми грали з великим бажанням і прагненням перемогти", - відзначив Луческу.