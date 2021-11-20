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Буяльський: Не очікували такого рахунку з Чорноморцем

Сьогодні 09:14 378 0
Віталій Буяльський забив два м'ячі у поєдинку з Чорноморцем
Буяльський: Не очікували такого рахунку з Чорноморцем
#Динамо

Джерело - fcdynamo.com.

Гра Динамо з Чорноморцем тривала до першого голу.

Про це розповів півзахисник киян Віталій Буяльський.

"Не очікували, що буде такий великий рахунок. Перші хвилин 20 було важко, суперник грав добре, але після голу з'явилися вільні зони, які ми почали використовувати.

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У нас у чемпіонаті завжди головне першими забити, і потім стає легше.

Цей матч був генеральною репетицією перед Баварією? Ні, це незрівнянні матчі та зовсім різний рівень. До Баварії треба буде готуватися набагато серйозніше", - відзначив Буяльський.

Раніше, Динамо розгромило Чорноморець у 15 турі.

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