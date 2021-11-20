Сульшер: Я постійно контактував з керівництвом Манчестер Юнайтед

Пауза на матчі допомогла Манчестер Юнайтед перезавантажитись.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Я контактував з клубом і постійно спілкувався з керівництвом, як я це завжди роблю. Пауза на матчі збірних була довгою. Відчуваємо, що вона нам допомогла. Гравці добре реагують на ситуацію. Ми готові до гри з Вотфордом.

Паузи на матчі збірних дозволяють перезавантажитись і продовжити роботу над різними аспектами. Цього разу у нас вибуло кілька людей, тож вони працювали індивідуально, відновлювалися. Деяким ми дозволили поїхати до своїх країн, щоб провести час із сім'єю.

Так завжди буває, коли всі вертаються. Гравці готові. Це був хороший тиждень. Він дав нам можливість попрацювати з гравцями над певними моментами", – відзначив Сульшер.